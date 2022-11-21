“Devletimiz de GÜNSEL’e ortak olsun”

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Devletimizin GÜNSEL’e ortak olma çağrısı yaptı ve “Bütün dünyaya KKTC’nin gücünü, kabiliyetini ve yapabileceklerini haykırarak ‘biz de varız’ demesini istiyoruz!” ifadesini kullandı

Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Yeniboğaziçi’nin açılışında yaptığı konuşmada, KKTC devletine ülkenin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’e ortak olma çağrısında bulundu.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Eğitim ve sağlık altyapısıyla çağı yakalayamayan; kültür ve sanatta geride kalan; kendisi üretmeyen ve yerli sanayisini oluşturamayan hiç bir ülke gelecek yürüyüşünü güvenle tamamlayamaz ve uluslararası arenada saygı göremez. İşte bu nedenle ki; Yakın Doğu Oluşumu olarak, ülkemizi eğitimde, sağlıkta, kültür sanatta ve sanayide ileriye taşıyacak temeller atmayı, açılışlar yapmayı, geliştirmeyi ve üretmeyi varlığımızın en güçlü amacı olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Günsel, KKTC’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in de bu çalışmaların en önemli sembolü olduğunu vurguladı.

GÜNSEL’in KKTC’ye ve Kıbrıs Türk Toplumuna ait olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İrfan Günsel, “Bugün burada, hepinizin huzurunda, çok önemli bir çağrıyı ilk kez dillendirmek istiyorum. Seri üretimle birlikte dünya yollarında, ülkemizin milli ve yerli markası olarak boy gösterecek olan GÜNSEL’imizde; devletimizin ve halkımızın sahipliğini; manevi duyguların bir adım ötesine taşıyarak resmi kayıtlara da geçirmek istiyoruz. Oranı ne olursa olsun, Devletimizin de GÜNSEL’e ortak olarak, bütün dünyaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin gücünü, kabiliyetini ve yapabileceklerini haykırarak ‘biz de varız’ demesini istiyoruz!” ifadesini kullandı.



