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"Devleti yaşatan ne demeçler ne de nutuklardır"

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Meclis Eski Başkanı Sibel Siber, devleti yaşatanın ve yüceltenin demeçler ya da nutuklar olmadığına dikkat çekti.

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"Devleti yaşatan ne demeçler ne de nutuklardır"

 

Sibel Siber, 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı mesajında şunları kaydetti:
“Devlet'i yaşatan ve yücelten ne demeçler ne nutuklar ne de görkemli kutlamalardır... Devlet yönetimini ciddiye almayan, makamların itibarını hiçe sayan, liyakatı, kurumsallaşmayı önemsemeyen ve kararlarında vatandaşı değil kendi zümresini merkeze koyan, kısacası  adil olmayan bir yönetim anlayışı ile güzel günlere ulaşmamız mümkün değildir. Bu güzel adamızda yaşam kalitesini aşağıya çeken yönetim zaafiyetleri tarihe karışırsa, ülkesini  halkını seven, halkı için çalışan bir yönetim iş başına gelirse... İşte o zaman Devletin kurulış yıldönümleri bayram havasında kutlanır..”
 
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