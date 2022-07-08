"Devleti Başbakanın şoförü mü yönetiyor?"

Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, Başbakan Üstel'in şoförünün, Başbakanlık Müsteşarına "Bunlar Ünal abimi protesto etti, işlerini yapma" dediğini ve kendisini başkası aracılığıyla tehdit ettiğini söyleyerek, "Devleti kim yönetiyor?" sorusunu sordu

Hür-İş’e bağlı sendikalar, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanmaması ve taşeron işçilerinin günlerdir süren eylemiyle ilgili verilen sözlerin tutulmaması” gerekçesiyle Başbakanlık önünde eylem yaptı.Hür-İş, Başbakanlık kapısına siyah çelenk de bıraktı.Eylemde, “Başbakan duy sesimizi taşeron sistemi köleliktir”, “birlik mücadele dayanışma” sloganları atıldı.Başbakanlık önünde konuşan Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Eğitim Bakanlığında çalışan taşeron işçilerin haklarını savunmak adına 16 gündür devam eden eylemlerine destek vermek ve eyleme duyarsız kalan hükümeti uyarmak için toplandıklarını belirtti.Taşeron sistemin kölelik olduğunu söyleyen Serdaroğlu, "Başbakan’ı “devlet ciddiyetine” davet etti, taşeron işçilerle ilgili sorunu çözecek adım atmaya çağırdı ve Başbakan’ı kınadı.Başbakan Ünal Üstel’e konuyla ilgili eleştiri ve bazı suçlamalarda bulunan Serdaroğlu, Başbakan’ın, Kamu-İş’i ve şahsını dinlemeden, tek taraflı infaz yaptığını iddia etti.Serdaroğlu, Başbakan’ın konuyla ilgili adım atmamasını kınadıklarını söyledi, “devlet kimin tarafından yönetilir” diye sordu.Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Başbakanlık Müsteşarı ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, görüşme sonrası koridorda, Ünal Üstel'in şoförünün Müsteşara "Bunların işlerini yapma, bunlar Ünal abime karşı eylem yapıyor" dediğini duyduklarını belirtti.Bu konuyu kamuoyunun gündemine getirmelerine rağmen Ünal Üstel'in hiçbir adım atmadığını söyleyen Serdaroğlu, "Tüm bunların üstüne şoför bize yönelik sosyal medya üzerinden saldırı düzenledi. Başbakana soruyoruz, devlet kimin tarafından yönetiliyor?" diye sorduHafta sonu yine aynı şoförün, sendika yönetim kurulundan bir kişiyi telefonla aradığını ve kendisinin susmasını talep ederek ağza alınmayacak ifadeler kullandığını iddia eden Serdaroğlu, şoförün görevden alınmasını talep etti, bu söylemlere pabuç bırakmayacaklarını vurguladı.