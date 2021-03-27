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Devlete ödenen karantina ücretleri nereye gidiyor?

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4 bin 500 TL’lik kahvaltı: 5 zeytin, 1 yumurta ve çeyrek salatalık ile domates

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Devlete ödenen karantina ücretleri nereye gidiyor?
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Doğu Akdeniz yurtlarında kalan karantinadaki yurttaşlar, 4 bin 500 TL karantina ücretinin karşılığında verilen yemek ve diğer hizmetlerin yetersiz olduğundan yakındı
Bakanlar Kurulu kararıyla adaya gelenlerin ödediği 4 bin 500 TL’yi bulan karantina ücretleri karşılığında verilen hizmet, ‘Bu paralar nereye gidiyor?’ dedirtiyor.

“SU YOK, TELEVİZYON VE TELEFON ÇALIŞMIYOR”
Özgür Gazete’ye ulaşan ve Doğu Akdeniz yurtlarında kaldıklarını ifade eden karantinadaki yurttaşlar, 4 bin 500 TL karantina ücretinin karşılığında verilen yemek ve diğer hizmetlerin yetersiz olduğundan yakındı.
Kahvaltı olarak 5 zeytin, 1 yumurta ve çeyrek salatalık+domates verilen vatandaşlar, kaldıkları karantina yurdunda, televizyon ve telefonların çalışmadığını, odalarda su bulunmadığını ifade etti.

“NEREYE HARCANIYOR BU PARALAR?”
10 gün kalacakları ve yüklü para ödedikleri karantina için, şimdiden psikolojilerinin bozulduğunu belirten yurttaşlar, market alışverişi için koridorda birilerini bulmanın bile neredeyse imkansız olduğunu söyledi.
Yurttaşlar, ödedikleri 4 bin 500 TL’nin karşılığının bu olmadığını ifade ederek, bu paranın kendilerine harcanmıyorsa, nereye gittiğini bilmek istediklerini vurguladı.
 
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