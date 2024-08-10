Devlet Tiyatroları, 25 yıl sonra sahnesine kavuşacak

Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binası için çalışmalar sürüyor

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ikinci etabı devam eden Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları binasındaki çalışmaları inceleyerek, inşaatı üstlenen firma yetkililerinden gelinen son aşama hakkında bilgi aldı.

Ataoğlu, “27 Şubat 1999’de yanan Devlet Tiyatroları için yıllar içerisinde pek çok kez değişime uğrayarak hazırlanan bina projesi bir türlü hayata geçirilemedi, bu binayla ilgili uzun yıllardır sanatçılar ve sanatseverler haklı olarak büyük bir beklenti içerisindeydi. Bizler bu bilinçle bu projenin bir an önce tamamlanmasını önceliklerimiz arasına koyduk ve bu uzun bekleyişin son bulması için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

Fikri Ataoğlu, Kıbrıs insanı ve sanatçısına layık çağdaş bir tiyatro binasına kavuşulması, en kısa sürede inşaatın tamamlanarak perdenin açılmasını sanatla ve sanatçıyla izleyicileri buluşturmayı arzuladıklarını ifade etti.

Ataoğlu, eksiklerin belirlenmesi ile üçüncü etap için de ihaleye çıkarak binaya son şeklini vereceklerini söyleyerek, ‘25 yıl gibi uzun bir süre sonra özlemin son bulacağını binanın yeniden sanat için kazandırılacağını’ anlattı.