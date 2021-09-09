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Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi

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Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Eylül çekilişinin talihlisi ikramiyesini aldı. 
Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, Devlet Piyangosu’nun 8 Eylül tarihli çekilişinde ‘43025’ numaralı bilete isabet eden 1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye bugün daireden teslim alındı.

İkramiye, Gazimağusa da ikamet eden Halil Cambazoğluları tarafından teslim alındı. 

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu. 

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