Devlet Piyangosu’nun 15 Eylül çekilişinde büyük ikramiye Girne’de satılan bilete çıktı

Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde, 750 bin TL’lik büyük ikramiye, Girne’de satılan bilete çıktı.

Başbakanlık Piyangolar Biriminin açıklamasına göre çekilişte 750 bin TL’lik ikramiye, 47371 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Girne gezici bayilerinden Meriç Bahadi tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişinin 2 Ekim’de yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 Bin TL olacağı ve biletlerin bugünden itibaren satışta olduğu duyuruldu.

Açıklamada, biletlerin Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden kontrol edilmeden atılmaması tavsiye edildi.

