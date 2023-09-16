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Devlet Piyangosu’nun 15 Eylül çekilişinde büyük ikramiye Girne’de satılan bilete çıktı

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Devlet Piyangosu’nun dün akşamki çekilişinde, 750 bin TL’lik büyük ikramiye, Girne’de satılan bilete çıktı.

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Devlet Piyangosu’nun 15 Eylül çekilişinde büyük ikramiye Girne’de satılan bilete çıktı
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Başbakanlık Piyangolar Biriminin açıklamasına göre çekilişte 750 bin TL’lik ikramiye, 47371 numaralı bilete isabet etti. Kazanan numara, Girne gezici bayilerinden Meriç Bahadi tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişinin 2 Ekim’de yapılacağı, büyük ikramiyenin 750 Bin TL olacağı ve biletlerin bugünden itibaren satışta olduğu duyuruldu.
Açıklamada, biletlerin Başbakanlık Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden kontrol edilmeden atılmaması tavsiye edildi.
 
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