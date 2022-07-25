Devlet Piyangosu’nda büyük skandal

Piyangolar İdaresi, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını bastı



Başbakanlığa bağlı Piyangolar Birimi’nin, Erenköy Direnişi’nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos çekiliş tarihli devlet piyangosu biletlerine Erenköy mücahitleri diye yanlışlıkla EOKA’cıların fotoğrafı basıldı.

Bilet üzerine basılan fotoğraf ise, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor.

Piyangolar Birimi Müdürü Osman Uzun biletlerin toplatılarak hatanın düzeltileceğini söyledi.



