banner762
banner815
BMW iX Çangar Motors'da
BMW iX Çangar Motors'da
8 0
20 0
 
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
Girne Belediyesi başkanlığına Murat Şenkul aday gibi
13 0
Bu tuzağa düşmeyin!
Bu tuzağa düşmeyin!
63 0
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
Time Attack yarışında zafer Ömer Yıldız'ın
24 0
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
U11 Minik Futbol Turnuvası’nda şampiyon Çetinkaya
18 0
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
KTSYD Olağan Mali Genel Kurul gerçekleştirildi
22 0
banner797

Devlet Piyangosu’nda büyük skandal

banner476

Piyangolar İdaresi, Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos tarihli piyango biletlerine Erenköy mücahitleri diye EOKA'cıların fotoğrafını bastı

banner825
Devlet Piyangosu’nda büyük skandal

Başbakanlığa bağlı Piyangolar Birimi’nin, Erenköy Direnişi’nin 58. yıldönümü nedeniyle çıkardığı 8 Ağustos çekiliş tarihli devlet piyangosu biletlerine Erenköy mücahitleri diye yanlışlıkla EOKA’cıların fotoğrafı basıldı.
Bilet üzerine basılan fotoğraf ise, EOKA'cıların 23 Nisan 1964'te St. Hilarion bölgesindeki bir tepede ele geçirdikleri Türk bayrağı ile zafer kutlamalarını yansıtıyor.
Piyangolar Birimi Müdürü Osman Uzun biletlerin toplatılarak hatanın düzeltileceğini söyledi.
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.