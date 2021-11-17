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Devlet Piyangosunda 1 milyon talihlisine teslim edildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım çekilişinin talihlisi ikramiyesi aldı

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Devlet Piyangosunda 1 milyon talihlisine teslim edildi
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Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım tarihli çekilişinde '80399' numaralı bilete isabet eden 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye bugun daireden teslim alındı.
İkramiye, İsmini vermek istemeyen vatandaşımız adına Creditwest Bankası Kurumsal İletişim Sorumlusu Gamze Fuat tarafından teslim alındı.
İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.
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