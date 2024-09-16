Devlet Piyangosu'nun dünkü çekilişinde büyük ikramiye devretti...

Devlet Piyangosu'nun dünkü çekilişinde, 1 milyon 750 bin TL'lik büyük ikramiye 20242 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Piyangolar Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, 8 Ekim tarihinde gerçekleşecek bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 buçuk milyon TL olacak.

Yeni çekilişin biletleri 200 TL'den bugünden itibaren satışa sunuldu.

