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Devlet Piyangosu'nun 15 Kasım talihlisi ikramiyesini aldı

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Devlet Piyangosu'nun 15 Kasım talihlisi ikramiyesini aldı
Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım tarihli çekilişinde 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin talihlisine teslim edildiği açıklandı.
Birimden yapılan açıklamada, 15 Kasım Salı gecesi yapılan özel çekilişte 1 buçuk milyon TL’lik büyük ikramiyenin Gazimağusa bölgesi sakini vatandaş tarafından teslim alındığı bildirildi. İkramiye, Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.
Yılbaşında büyük ikramiye 3 milyon TL
Kazananı tebrik ederek güzel günlerde kullanması temennisinde bulunan Sunalp, yılbaşı için hazırlanan özel çekilişte rekor ikramiye dağıtılacağını, biletlerin satışta olduğunu ve büyük ikramiyenin de 3 milyon TL olarak belirlendiğini vurguladı.
 
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