Devlet Piyangosu'nun 15 Kasım çekilişinin talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım çekilişinin 3 Milyon TL’lik büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi.
Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada,
Adı açıklanmayan Gazimağusa sakini büyük ikramiye talihlisine 3 milyon TL'lik ikramiyesi Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.
Devlet Piyangosu'ndan yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 5 milyon TL olacağı kaydedildi.
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