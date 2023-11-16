Devlet Piyangosu'nun 15 Kasım çekilişinin talihlisi ikramiyesini aldı

Devlet Piyangosu’nun 15 Kasım çekilişinin 3 Milyon TL’lik büyük ikramiyesi talihlisine teslim edildi.

Devlet Piyangosundan yapılan açıklamada,

Adı açıklanmayan Gazimağusa sakini büyük ikramiye talihlisine 3 milyon TL'lik ikramiyesi Piyangolar Birimi Sorumlusu Turgut Sunalp tarafından teslim edildi.

Devlet Piyangosu'ndan yapılan açıklamada, yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 5 milyon TL olacağı kaydedildi.

