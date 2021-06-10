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Devlet Piyangosu'nun 1 milyon talihlisi ikramiyesini aldı

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Devlet Piyangosu'nun 1 milyon talihlisi ikramiyesini aldı

Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Haziran Devlet Piyangosu çekilişinin talihlisi ikramiyesini teslim aldı.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, ‘29125’ numaralı bilete isabet eden 1 Milyon 50 Bin TL’lik büyük ikramiye, ikramiyeyi kazanan adına Türkiye İş Bankası A.Ş. Güzelyurt Bölge yetkilisi Ömer Lütfi Sonuvar tarafından teslim alındı.

İkramiye teslimi sırasında konuşan Piyangolar Birimi Sorumlusu Osman Yıldızev, kazananı tebrik ederek sağlıklı ve güzel günlerde kullanması temennisinde bulundu.

20 TEMMUZ’A ÖZEL ÇEKILIŞ

Devlet Piyangosu 20 Temmuz’a özel çekiliş gerçekleştiriyor. 20 Temmuz Özel çekilişi konseptiyle ‘çıkana kadar çekiliş’ olarak hazırlanacak gecede büyük ikramiye 750 Bin TL olacak.

Dağıtılacak toplam ikramiyenin 1,462,375 TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 30 TL olacak.

Açıklamada, 20 Temmuz Özel Çekiliş biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.

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