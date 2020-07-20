Devlet Piyangosu'nda talih kuşu Güzelyurt'a kondu

Devlet Piyangosu'nun 20 Temmuz Özel Çekilişinde 750 bin TL'lik büyük ikramiye, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan "27680" numaralı bilete isabet etti.

Piyangolar Birimi'nin açıklamasına göre büyük ikramiyenin 750 bin TL olduğu bu akşam yapılan çekilişte şanslı bilet 27680 olarak belirlendi.

SIRADAKİ ÇEKİLİŞ 8 AĞUSTOS’DA

8 Ağustos'ta yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 600 bin TL ve toplam ikramiye 1 milyon 45 bin 200 TL olacak. Biletler 20 TL'den yarın satışa sunulacak.

İkramiye kazanan numaralar şöyle:

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

27680

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

35585

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29933

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

78151

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28940

39432

65341

66555

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14950

49700

65486

68435

69225

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11810

19769

22951

25430

39172

45694

53932

58223

66249

71192

84584

88594

96503

96684

97048

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08617

11036

12321

16942

19979

20269

24380

24760

25807

29143

43996

51962

56152

66192

72666

73442

87213

90068

97260

98542

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03861

25728

34953

37214

44615

45455

49652

49781

50676

61860

64199

70866

72269

72988

78012

80252

85763

91407

91781

96659

750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07680

17680

20680

21680

22680

23680

24680

25680

26680

27080

27180

27280

27380

27480

27580

27600

27610

27620

27630

27640

27650

27660

27670

27681

27682

27683

27684

27685

27686

27687

27688

27689

27690

27780

27880

27980

28680

29680

37680

47680

57680

67680

77680

87680

97680

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

384

565

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

72

84

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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