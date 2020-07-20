Devlet Piyangosu'nda talih kuşu Güzelyurt'a kondu

Devlet Piyangosu'nun 20 Temmuz Özel Çekilişinde 750 bin TL'lik büyük ikramiye, Güzelyurt bayisi Safiye Kolcu tarafından satılan "27680" numaralı bilete isabet etti.
Piyangolar Birimi'nin açıklamasına göre büyük ikramiyenin 750 bin TL olduğu bu akşam yapılan çekilişte şanslı bilet 27680 olarak belirlendi.
SIRADAKİ ÇEKİLİŞ 8 AĞUSTOS’DA
8 Ağustos'ta yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 600 bin TL ve toplam ikramiye 1 milyon 45 bin 200 TL olacak. Biletler 20 TL'den yarın satışa sunulacak.
İkramiye kazanan numaralar şöyle:
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
27680
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
35585
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29933
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
78151
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28940
39432
65341
66555
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14950
49700
65486
68435
69225
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11810
19769
22951
25430
39172
45694
53932
58223
66249
71192
84584
88594
96503
96684
97048
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08617
11036
12321
16942
19979
20269
24380
24760
25807
29143
43996
51962
56152
66192
72666
73442
87213
90068
97260
98542
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03861
25728
34953
37214
44615
45455
49652
49781
50676
61860
64199
70866
72269
72988
78012
80252
85763
91407
91781
96659
750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07680
17680
20680
21680
22680
23680
24680
25680
26680
27080
27180
27280
27380
27480
27580
27600
27610
27620
27630
27640
27650
27660
27670
27681
27682
27683
27684
27685
27686
27687
27688
27689
27690
27780
27880
27980
28680
29680
37680
47680
57680
67680
77680
87680
97680
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
384
565
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
72
84
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
0
6