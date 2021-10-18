Devlet Piyangosu'nda talih kuşu bu kez Lefkoşa'ya kondu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 18609 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Lefkoşa bayilerimizden Hüseyin Dağ tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 15 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1 Milyon TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 35 TL olarak, 19 Ekim 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
Devlet Piyangosu'nda ikramiye kazanan numaraların tam listesi şöyle:
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18609
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
53424
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43837
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
61219
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01505
03380
31193
43750
71431
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00816
05141
23652
26081
27098
28957
29522
39852
57496
74181
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01609
05252
09610
11141
22887
26209
32002
36525
51354
75226
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01432
01624
22142
22604
23077
25861
27470
29645
37219
46560
57625
57802
70619
77365
79597
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
08609
10609
11609
12609
13609
14609
15609
16609
17609
18009
18109
18209
18309
18409
18509
18600
18601
18602
18603
18604
18605
18606
18607
18608
18619
18629
18639
18649
18659
18669
18679
18689
18699
18709
18809
18909
19609
28609
38609
48609
58609
68609
78609
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
404
732
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01
84
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
8
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.