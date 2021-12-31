Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "041388" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2021 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "041388" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.
15 Ocak çekilişi çıkana kadar
15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
Kazanan numaraların tam listesi:
2,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
041388
250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
046397
75,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
069517
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
193968
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
006915
084016
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
060604
084970
128779
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
003304
006032
010019
027972
038092
042557
047578
093138
100193
152557
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
009402
012624
016455
017043
047208
055807
094014
097707
099902
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
007794
008236
012596
012820
014826
021458
030969
040932
042111
059877
074398
084183
087983
146665
182565
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
012854
029816
030202
034478
034537
043870
048959
052519
062201
065705
073092
082804
083585
084672
112195
115599
152080
167394
176660
198507
150 TL İkramiye Kazanan Numaralar
001042
008524
044588
057162
078762
078818
086865
089251
089601
091528
102689
115125
133080
133233
159151
170334
182665
183008
185927
187952
2,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
001388
011388
021388
031388
040388
041088
041188
041288
041308
041318
041328
041338
041348
041358
041368
041378
041380
041381
041382
041383
041384
041385
041386
041387
041389
041398
041488
041588
041688
041788
041888
041988
042388
043388
044388
045388
046388
047388
048388
049388
051388
061388
071388
081388
091388
141388
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
88
92
Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
3
8
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