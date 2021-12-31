Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satılan "041388" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2021 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "041388" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Altan Paşa tarafından satıldı.

15 Ocak çekilişi çıkana kadar

15 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 500.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 3 Ocak 2022 tarihinden itibaren satışa sunulacak.



Kazanan numaraların tam listesi:



2,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

041388

250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

046397

75,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

069517

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

193968

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

006915

084016

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

060604

084970

128779

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

003304

006032

010019

027972

038092

042557

047578

093138

100193

152557

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

009402

012624

016455

017043

047208

055807

094014

097707

099902

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

007794

008236

012596

012820

014826

021458

030969

040932

042111

059877

074398

084183

087983

146665

182565

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

012854

029816

030202

034478

034537

043870

048959

052519

062201

065705

073092

082804

083585

084672

112195

115599

152080

167394

176660

198507

150 TL İkramiye Kazanan Numaralar

001042

008524

044588

057162

078762

078818

086865

089251

089601

091528

102689

115125

133080

133233

159151

170334

182665

183008

185927

187952

2,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

001388

011388

021388

031388

040388

041088

041188

041288

041308

041318

041328

041338

041348

041358

041368

041378

041380

041381

041382

041383

041384

041385

041386

041387

041389

041398

041488

041588

041688

041788

041888

041988

042388

043388

044388

045388

046388

047388

048388

049388

051388

061388

071388

081388

091388

141388

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

88

92

Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

3

8

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