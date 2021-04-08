Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 19842 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Lefkoşa bayilerimizden Serhan Kumru tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Nisan 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
İkramiye çıkan biletler şöyle:
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19842
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
76880
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
62299
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
51309
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08134, 21587, 23282, 41040, 63711
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06592, 07168, 07855, 15843, 25240, 45043, 46202, 46432, 51867, 76307
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16213, 26444, 48213, 49439, 52224, 59226, 68405, 75492, 78148, 78569
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02710
09211
22608
31470
32976
36982
37790
37886
42279
44749
54246
55758
59675
63211
69572
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
09842
10842
11842
12842
13842
14842
15842
16842
17842
18842
19042
19142
19242
19342
19442
19542
19642
19742
19802
19812
19822
19832
19840
19841
19843
19844
19845
19846
19847
19848
19849
19852
19862
19872
19882
19892
19942
29842
39842
49842
59842
69842
79842
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
110, 480
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29, 79
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
0, 6
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.