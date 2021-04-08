Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye yine Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 19842 numaralı bilete isabet etti.Talihli bilet, Lefkoşa bayilerimizden Serhan Kumru tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Nisan 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

İkramiye çıkan biletler şöyle:



350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19842

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

76880

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

62299

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

51309

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08134, 21587, 23282, 41040, 63711

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06592, 07168, 07855, 15843, 25240, 45043, 46202, 46432, 51867, 76307

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16213, 26444, 48213, 49439, 52224, 59226, 68405, 75492, 78148, 78569

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02710

09211

22608

31470

32976

36982

37790

37886

42279

44749

54246

55758

59675

63211

69572

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

09842

10842

11842

12842

13842

14842

15842

16842

17842

18842

19042

19142

19242

19342

19442

19542

19642

19742

19802

19812

19822

19832

19840

19841

19843

19844

19845

19846

19847

19848

19849

19852

19862

19872

19882

19892

19942

29842

39842

49842

59842

69842

79842

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

110, 480

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29, 79

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

0, 6

