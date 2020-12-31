Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Mağusa'da satıldı

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Bayram Önay Solak tarafından satılan "030936" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "030936" numaralı bilete isabet etti.
15 Ocak çekilişi çıkana kadar
15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
2,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
030936
250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
040710
50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
040741
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
042589
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
031381
082160
159274
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
024553
057402
068169
133580
168363
1,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
020546
048653
049813
051845
071813
079589
109544
131644
141884
147082
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
030496
033560
038467
041430
043428
053220
053518
090998
096175
141108
153014
153469
153805
162349
170778
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
000849
003172
006713
015745
017721
027381
062891
087751
092217
092757
107601
132601
132747
140887
148583
160117
176521
187820
196212
197987
2,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
000936
010936
020936
030036
030136
030236
030336
030436
030536
030636
030736
030836
030906
030916
030926
030930
030931
030932
030933
030934
030935
030937
030938
030939
030946
030956
030966
030976
030986
030996
031936
032936
033936
034936
035936
036936
037936
038936
039936
040936
050936
060936
070936
080936
090936
130936
Son 4 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
8159
8997
Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar
108
409
Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
42
66
Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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