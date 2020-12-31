Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Mağusa'da satıldı

31 Aralık 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye Mağusa bayisi Bayram Önay Solak tarafından satılan "030936" numaralı bilete isabet etti

31 Aralık Yılbaşı Özel Çekilişinde 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa bayisi Bayram Önay Solak tarafından satılan "030936" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 31 Aralık 2020 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 2 Milyon TL'lik büyük ikramiye "030936" numaralı bilete isabet etti.

15 Ocak çekilişi çıkana kadar

15 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 400.000 TL olacak. Bilet fiyatı 25 TL olarak 2 Ocak 2020 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

2,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

030936

250,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

040710

50,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

040741

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

042589

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

031381

082160

159274

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

024553

057402

068169

133580

168363

1,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

020546

048653

049813

051845

071813

079589

109544

131644

141884

147082

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

030496

033560

038467

041430

043428

053220

053518

090998

096175

141108

153014

153469

153805

162349

170778

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

000849

003172

006713

015745

017721

027381

062891

087751

092217

092757

107601

132601

132747

140887

148583

160117

176521

187820

196212

197987

2,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

000936

010936

020936

030036

030136

030236

030336

030436

030536

030636

030736

030836

030906

030916

030926

030930

030931

030932

030933

030934

030935

030937

030938

030939

030946

030956

030966

030976

030986

030996

031936

032936

033936

034936

035936

036936

037936

038936

039936

040936

050936

060936

070936

080936

090936

130936

Son 4 Rakamına Göre 250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

8159

8997

Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar

108

409

Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

42

66

Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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