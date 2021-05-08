Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu'nun 8 Mayıs çekilişi yapıldı. 700 bin TL'lik büyük ikramiye Lefkoşa'da satıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 17089 numaralı bilete isabet etti. Şanslı numara, Lefkoşa bayimiz Abdülkadir Yalnız tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 10 Mayıs 2021Pazartesi itibarıyla satışa sunulacak.

DEVLET PİYAN GOSU'NDA İKRAMİYE KAZANANA NUMARALAR ŞÖYLE:

700,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17089

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

30241

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

53223

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

30295

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21336

35386

55794

63996

65741

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00288

20091

24684

25601

27024

30676

44107

45798

62061

64689

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03916

10998

15017

21373

26378

33337

36007

71920

73370

73963

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06362

16184

24457

34762

36274

50805

51460

53284

53368

60775

66447

66748

68882

68987

71267

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07089

10089

11089

12089

13089

14089

15089

16089

17009

17019

17029

17039

17049

17059

17069

17079

17080

17081

17082

17083

17084

17085

17086

17087

17088

17099

17189

17289

17389

17489

17589

17689

17789

17889

17989

18089

19089

27089

37089

47089

57089

67089

77089

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

093

161

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

34

74

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

7