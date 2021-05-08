Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 17089 numaralı bilete isabet etti. Şanslı numara, Lefkoşa bayimiz Abdülkadir Yalnız tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 10 Mayıs 2021Pazartesi itibarıyla satışa sunulacak.
DEVLET PİYAN GOSU'NDA İKRAMİYE KAZANANA NUMARALAR ŞÖYLE:
700,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17089
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
30241
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
53223
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
30295
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21336
35386
55794
63996
65741
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00288
20091
24684
25601
27024
30676
44107
45798
62061
64689
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03916
10998
15017
21373
26378
33337
36007
71920
73370
73963
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06362
16184
24457
34762
36274
50805
51460
53284
53368
60775
66447
66748
68882
68987
71267
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07089
10089
11089
12089
13089
14089
15089
16089
17009
17019
17029
17039
17049
17059
17069
17079
17080
17081
17082
17083
17084
17085
17086
17087
17088
17099
17189
17289
17389
17489
17589
17689
17789
17889
17989
18089
19089
27089
37089
47089
57089
67089
77089
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
093
161
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
34
74
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
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