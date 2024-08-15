Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

15 Ağustos 2024Çekilişinde1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye, "79914" numaralı bilete isabet ederek devretti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ağustos 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "79914" numaralı bilete isabet ederek devretti.



30Ağustosçekilişi ‘çıkanakadar’

30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL olacak. 3 Buçuk Milyonluk büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş konseptiyle çekilecek.Bilet fiyatı 200TL olarak,16 Ağustos2024 (yarın) tarihinden itibaren satışa sunulacak.



