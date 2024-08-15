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Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

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Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti
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15 Ağustos 2024Çekilişinde1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye, "79914" numaralı bilete isabet ederek devretti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Ağustos 2024 tarihli Devlet Piyangosu çekildi. Çekilişte 1 Milyon 750 Bin TL'lik büyük ikramiye "79914" numaralı bilete isabet ederek devretti.
 
30Ağustosçekilişi ‘çıkanakadar’
30 Ağustos 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Buçuk Milyon TL olacak. 3 Buçuk Milyonluk büyük ikramiye çıkana kadar çekiliş konseptiyle çekilecek.Bilet fiyatı 200TL olarak,16 Ağustos2024 (yarın) tarihinden itibaren satışa sunulacak.

 
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