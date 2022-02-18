Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 53912 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Şubat 2022 itibarıyla satışa sunulacak.



18 February 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

53912

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68140

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38331

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

48698

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38730

69482

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05578

53942

66310

75206

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10983

16632

39682

40794

42336

58248

60326

66292

75430

76353

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03219

07537

09302

13207

36380

37718

38612

45880

46070

52237

56540

64896

73510

75014

77559

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

03912

13912

23912

33912

43912

50912

51912

52912

53012

53112

53212

53312

53412

53512

53612

53712

53812

53902

53910

53911

53913

53914

53915

53916

53917

53918

53919

53922

53932

53942

53952

53962

53972

53982

53992

54912

55912

56912

57912

58912

59912

63912

73912

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

660

670

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

57

79

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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