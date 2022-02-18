Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 53912 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Şubat 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
18 February 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
53912
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68140
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38331
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48698
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38730
69482
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05578
53942
66310
75206
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10983
16632
39682
40794
42336
58248
60326
66292
75430
76353
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03219
07537
09302
13207
36380
37718
38612
45880
46070
52237
56540
64896
73510
75014
77559
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
03912
13912
23912
33912
43912
50912
51912
52912
53012
53112
53212
53312
53412
53512
53612
53712
53812
53902
53910
53911
53913
53914
53915
53916
53917
53918
53919
53922
53932
53942
53952
53962
53972
53982
53992
54912
55912
56912
57912
58912
59912
63912
73912
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
660
670
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
57
79
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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