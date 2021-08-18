Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 44465 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
Devlet Piyangosu'nda ikramiye kazanan numaralar şöyle:
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
44465
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07899
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
15098
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
69095
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18967
39355
51787
56596
60818
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06407
17921
37045
49080
57293
62018
67280
68893
74508
77948
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03169
09112
15205
21747
22120
36358
59300
61184
69800
71929
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09724
17585
21413
26369
29913
37956
42075
42430
45604
49248
53032
61228
69447
70544
78285
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
04465
14465
24465
34465
40465
41465
42465
43465
44065
44165
44265
44365
44405
44415
44425
44435
44445
44455
44460
44461
44462
44463
44464
44466
44467
44468
44469
44475
44485
44495
44565
44665
44765
44865
44965
45465
46465
47465
48465
49465
54465
64465
74465
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
035
790
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
86
88
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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