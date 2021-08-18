Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 44465 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 19 Ağustos 2021 itibarıyla satışa sunulacak.

Devlet Piyangosu'nda ikramiye kazanan numaralar şöyle:

350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

44465

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07899

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

15098

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

69095

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18967

39355

51787

56596

60818

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06407

17921

37045

49080

57293

62018

67280

68893

74508

77948

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03169

09112

15205

21747

22120

36358

59300

61184

69800

71929

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09724

17585

21413

26369

29913

37956

42075

42430

45604

49248

53032

61228

69447

70544

78285

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

04465

14465

24465

34465

40465

41465

42465

43465

44065

44165

44265

44365

44405

44415

44425

44435

44445

44455

44460

44461

44462

44463

44464

44466

44467

44468

44469

44475

44485

44495

44565

44665

44765

44865

44965

45465

46465

47465

48465

49465

54465

64465

74465

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

035

790

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

86

88

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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