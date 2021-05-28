Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 04717 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1.050.000 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş çıkana kadar olacak. Bilet fiyatının 20 TL olacağı çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.
28 Mayıs 2021 Çekiliş sonuçları:
700,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04717
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37370
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17046
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
73807
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08780
09347
23125
37316
79730
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03668
18955
23961
28254
42108
43665
49217
72821
73127
79799
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17702
29159
29517
33746
55338
58530
63527
63946
65252
79125
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05791
20397
24645
26643
31533
42718
45649
56039
57882
59341
63102
63852
69941
75130
77728
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00717
01717
02717
03717
04017
04117
04217
04317
04417
04517
04617
04707
04710
04711
04712
04713
04714
04715
04716
04718
04719
04727
04737
04747
04757
04767
04777
04787
04797
04817
04917
05717
06717
07717
08717
09717
14717
24717
34717
44717
54717
64717
74717
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
130
335
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26
82
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
7