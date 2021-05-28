Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 700 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 700 Bin TL’lik büyük ikramiye 04717 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1.050.000 Bin TL olarak belirlendiği çekiliş çıkana kadar olacak. Bilet fiyatının 20 TL olacağı çekiliş biletleri yarından itibaren satışa sunulacak.

28 Mayıs 2021 Çekiliş sonuçları:

700,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04717

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37370

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17046

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

73807

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08780

09347

23125

37316

79730

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03668

18955

23961

28254

42108

43665

49217

72821

73127

79799

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17702

29159

29517

33746

55338

58530

63527

63946

65252

79125

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05791

20397

24645

26643

31533

42718

45649

56039

57882

59341

63102

63852

69941

75130

77728

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00717

01717

02717

03717

04017

04117

04217

04317

04417

04517

04617

04707

04710

04711

04712

04713

04714

04715

04716

04718

04719

04727

04737

04747

04757

04767

04777

04787

04797

04817

04917

05717

06717

07717

08717

09717

14717

24717

34717

44717

54717

64717

74717

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

130

335

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26

82

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

7