Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 78704 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 29 Nisan 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.

7870441606648091916546835585716723771318732290415516402276252948932056459064955549808665447753607869085181073811639453724552549822611357614979996042070430305605212622627628159362533814139605431354864549005590286212177148087041870428704387044870458704687047070471704727047370474704757047670477704780047810478204783047840478504786047870078701787027870378705787067870778708787097871478724787347874478754787647877478784787947880478904797041205664887