Devlet Piyangosu'nda büyük ikramiye devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 78704 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 29 Nisan 2021 itibarıyla satışa sunulacaktır.
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
78704
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41606
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
64809
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19165
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
46835
58571
67237
71318
73229
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04155
16402
27625
29489
32056
45906
49555
49808
66544
77536
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07869
08518
10738
11639
45372
45525
49822
61135
76149
79996
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04207
04303
05605
21262
26276
28159
36253
38141
39605
43135
48645
49005
59028
62121
77148
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
08704
18704
28704
38704
48704
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71704
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73704
74704
75704
76704
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78204
78304
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78504
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78702
78703
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78706
78707
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78744
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78774
78784
78794
78804
78904
79704
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
120
566
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48
87
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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