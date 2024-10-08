Devlet Piyangosu'nda 3,5 milyon TL Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu'nun 8 Ekim 2024 Çekilişinde 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Fulya Sonay tarafından satılan "46972" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "46972" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Fulya Sonay tarafından satıldı.

15 Kasım özel çekilişinde büyük ikramiye 4 Milyon TL

15 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 4 Milyon TL olacak. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle düzenlenecek olan özel çekilişin biletleri yarından itibaren satışa sunuluyor.



8 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

46972

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

46085

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26901

27388

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38080

79179

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12698

18151

55341

3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01914

14496

25706

29097

43994

2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

20281

22401

22973

36091

42137

42217

46374

54915

64989

67806

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03783

13293

25459

27018

31837

37008

42355

48443

50286

55211

1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

06972

16972

26972

36972

40972

41972

42972

43972

44972

45972

46072

46172

46272

46372

46472

46572

46672

46772

46872

46902

46912

46922

46932

46942

46952

46962

46970

46971

46973

46974

46975

46976

46977

46978

46979

46982

46992

47972

48972

49972

56972

66972

76972

Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22

61

Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

4

5