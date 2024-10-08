Devlet Piyangosu'nda 3,5 milyon TL Lefkoşa'da

Devlet Piyangosu'nun 8 Ekim 2024 Çekilişinde 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Fulya Sonay tarafından satılan "46972" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ekim çekilişi bu akşam gerçekleşti. Çekilişte 3 Milyon 500 Bin TL'lik büyük ikramiye "46972" numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa bayisi Fulya Sonay tarafından satıldı.
15 Kasım özel çekilişinde büyük ikramiye 4 Milyon TL
15 Kasım 2024 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 4 Milyon TL olacak. Çıkana kadar çekiliş konseptiyle düzenlenecek olan özel çekilişin biletleri yarından itibaren satışa sunuluyor.
8 EKİM ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
46972
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
46085
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26901
27388
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38080
79179
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12698
18151
55341
3,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01914
14496
25706
29097
43994
2,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
20281
22401
22973
36091
42137
42217
46374
54915
64989
67806
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03783
13293
25459
27018
31837
37008
42355
48443
50286
55211
1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
06972
16972
26972
36972
40972
41972
42972
43972
44972
45972
46072
46172
46272
46372
46472
46572
46672
46772
46872
46902
46912
46922
46932
46942
46952
46962
46970
46971
46973
46974
46975
46976
46977
46978
46979
46982
46992
47972
48972
49972
56972
66972
76972
Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22
61
Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
5