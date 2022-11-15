Devlet Piyangosu'nda 1,5 milyon TL Mağusa'ya

15 Kasım Özel Çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa ajanmız Önay Solak tarafından satılan "58193" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2022 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "58193" numaralı bilete isabet etti.

Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak

31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL ve toplam ikramiye 7.311.750 TL olacak. Bilet fiyatının 75 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2022) itibaren satışa sunulacak.

1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

58193

100,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03087

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

17513

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

57361

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

28191

95040

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

94705

95628

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

43289

67338

74064

89265

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

16539

27773

27858

43385

55823

58393

58928

65478

81530

88734

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01365

08702

10787

13231

18789

21138

21521

21523

25981

26553

29928

35395

77434

79529

80365

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

05944

19446

25958

26249

28455

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48379

53306

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86659

86926

89987

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1,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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98193

Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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