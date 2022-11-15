Devlet Piyangosu'nda 1,5 milyon TL Mağusa'ya

15 Kasım Özel Çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Mağusa ajanmız Önay Solak tarafından satılan "58193" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 15 Kasım 2022 tarihli Devlet Piyangosu bu akşam çekildi. Çekilişte 1 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye "58193" numaralı bilete isabet etti.
Yılbaşına Rekor İkramiye Dağıtılacak
31 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşecek olan bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 3 Milyon TL ve toplam ikramiye 7.311.750 TL olacak. Bilet fiyatının 75 TL olarak belirlendiği çekiliş biletleri yarından (16 Kasım 2022) itibaren satışa sunulacak.
1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
58193
100,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03087
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17513
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
57361
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
28191
95040
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
94705
95628
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43289
67338
74064
89265
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
16539
27773
27858
43385
55823
58393
58928
65478
81530
88734
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01365
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10787
13231
18789
21138
21521
21523
25981
26553
29928
35395
77434
79529
80365
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05944
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48379
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1,500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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98193
Son 2 Rakamına Göre 100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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Son 1 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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