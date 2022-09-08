Devlet Piyangosu'nda 1 Milyon TL devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye 41100 numaralı bilete isabet ederek devretti.