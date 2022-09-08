Devlet Piyangosu'nda 1 Milyon TL devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Milyon TL’lik büyük ikramiye 41100 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Eylül 2022 tarihinde çıkana kadar çekiliş konseptiyle gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1Buçuk Milyon TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 9 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.
Devlet Piyangosu'nda ikramiye kazanan numaralar:
1,000,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
41100
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07258
46774
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12587
79105
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
40349
56235
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
66391
68976
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
34487
42720
49210
59118
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22329
26709
35355
40516
54855
61220
63746
66112
67360
68928
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11630
21205
27401
36244
37475
42505
50317
56771
58623
60303
63199
68744
69238
74684
74937
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
01100
11100
21100
31100
40100
41000
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41110
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41130
41140
41150
41160
41170
41180
41190
41200
41300
41400
41500
41600
41700
41800
41900
42100
43100
44100
45100
46100
47100
48100
49100
51100
61100
71100
Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar
206
518
Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
17
78
Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
4
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