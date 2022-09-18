Devlet Piyangosu'nda 1 Buçuk Milyon TL Girne'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye 75281 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Girne gezici bayilerimizden Mehmet Bağseven tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 19 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.
Kazanan Numaralar
1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
75281
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
34793
60224
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
64047
68341
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24617
29069
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
23002
63060
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21701
51236
56028
65003
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
19577
26388
28884
49185
59202
66221
70028
73758
75612
75759
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01289
05421
12288
26270
32337
35569
46934
49211
54127
59327
60118
63925
71129
74801
76274
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
05281
15281
25281
35281
45281
55281
65281
70281
71281
72281
73281
74281
75081
75181
75201
75211
75221
75231
75241
75251
75261
75271
75280
75282
75283
75284
75285
75286
75287
75288
75289
75291
75381
75481
75581
75681
75781
75881
75981
76281
77281
78281
79281
Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar
408
849
Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
58
59
Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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