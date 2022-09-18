Devlet Piyangosu'nda 1 Buçuk Milyon TL Girne'de

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 1 Buçuk Milyon TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 1 Buçuk Milyon TL’lik büyük ikramiye 75281 numaralı bilete isabet etti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Girne gezici bayilerimizden Mehmet Bağseven tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 19 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

Kazanan Numaralar

1,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

75281

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

34793

60224

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

64047

68341

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24617

29069

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

23002

63060

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21701

51236

56028

65003

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

19577

26388

28884

49185

59202

66221

70028

73758

75612

75759

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01289

05421

12288

26270

32337

35569

46934

49211

54127

59327

60118

63925

71129

74801

76274

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

05281

15281

25281

35281

45281

55281

65281

70281

71281

72281

73281

74281

75081

75181

75201

75211

75221

75231

75241

75251

75261

75271

75280

75282

75283

75284

75285

75286

75287

75288

75289

75291

75381

75481

75581

75681

75781

75881

75981

76281

77281

78281

79281

Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar

408

849

Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

58

59

Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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