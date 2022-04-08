Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 12246 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 9 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacak.
08 April 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
12246
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
25656
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
47448
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
79078
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02693
77243
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02058
08424
10335
54300
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09678
15838
16283
22379
32034
39067
56069
64064
67614
75874
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02663
04906
07687
14691
44046
46607
52545
55608
68505
72150
72164
74832
75503
76175
78873
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02246
10246
11246
12046
12146
12206
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12226
12236
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12241
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12256
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12276
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15246
16246
17246
18246
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22246
32246
42246
52246
62246
72246
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
448
933
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65
85
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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