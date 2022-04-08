Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 375 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 375 Bin TL’lik büyük ikramiye 12246 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 750 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 9 Nisan 2022 itibarıyla satışa sunulacak.

08 April 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

12246

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

25656

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

47448

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

79078

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02693

77243

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02058

08424

10335

54300

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09678

15838

16283

22379

32034

39067

56069

64064

67614

75874

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02663

04906

07687

14691

44046

46607

52545

55608

68505

72150

72164

74832

75503

76175

78873

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

02246

10246

11246

12046

12146

12206

12216

12226

12236

12240

12241

12242

12243

12244

12245

12247

12248

12249

12256

12266

12276

12286

12296

12346

12446

12546

12646

12746

12846

12946

13246

14246

15246

16246

17246

18246

19246

22246

32246

42246

52246

62246

72246

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

448

933

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

65

85

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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