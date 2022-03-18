Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 65573 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1.125.000 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır. 28 Mart tarihli çekiliş çıkana kadar yapılacak.

18 March 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ

750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

65573

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

65107

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

68090

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

44311

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

38208

68870

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06989

13328

52839

74263

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07578

08915

10069

28397

37989

50388

53488

57672

68492

73048

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07006

28369

28460

35897

41526

44764

46306

48940

51050

51310

62233

64858

65631

68411

73032

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

05573

15573

25573

35573

45573

55573

60573

61573

62573

63573

64573

65073

65173

65273

65373

65473

65503

65513

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65578

65579

65583

65593

65673

65773

65873

65973

66573

67573

68573

69573

75573

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

176

962

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

81

86

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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