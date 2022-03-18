Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 750 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 750 Bin TL’lik büyük ikramiye 65573 numaralı bilete isabet ederek devretti. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 1.125.000 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 25 TL olarak, 19 Mart 2022 itibarıyla satışa sunulacaktır. 28 Mart tarihli çekiliş çıkana kadar yapılacak.
18 March 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
750,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65573
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
65107
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
68090
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
44311
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
38208
68870
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06989
13328
52839
74263
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07578
08915
10069
28397
37989
50388
53488
57672
68492
73048
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07006
28369
28460
35897
41526
44764
46306
48940
51050
51310
62233
64858
65631
68411
73032
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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61573
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65273
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65513
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65973
66573
67573
68573
69573
75573
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
176
962
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
81
86
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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