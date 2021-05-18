Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 54693 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 20 Mayıs 2021Perşembe itibarıyla satışa sunulacak.
18 Mayıs Çekilişi ikramiye kazanan biletler:
350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
54693
20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
49261
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
60072
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29122
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09497
59295
59690
63925
78449
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10163
17400
18030
18032
29343
32560
46478
48197
48885
59518
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
10688
16053
23454
24758
29708
30612
46038
56782
70041
73487
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04158
09637
12720
13820
26491
29128
31640
31687
35630
36000
48357
69815
71808
76180
76188
350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
04693
14693
24693
34693
44693
45633
50693
51693
52693
53693
54093
54193
54293
54393
54493
54593
54603
54613
54623
54643
54653
54663
54673
54683
54690
54691
54692
54694
54695
54696
54697
54698
54699
54793
54893
54993
55693
56693
57693
58693
59693
64693
74693
Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
787
984
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21
53
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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