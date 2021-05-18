Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 350 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 350 Bin TL’lik büyük ikramiye 54693 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 700 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 20 Mayıs 2021Perşembe itibarıyla satışa sunulacak.

18 Mayıs Çekilişi ikramiye kazanan biletler:



350,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

54693

20,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

49261

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

60072

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29122

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09497

59295

59690

63925

78449

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10163

17400

18030

18032

29343

32560

46478

48197

48885

59518

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

10688

16053

23454

24758

29708

30612

46038

56782

70041

73487

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04158

09637

12720

13820

26491

29128

31640

31687

35630

36000

48357

69815

71808

76180

76188

350 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

04693

14693

24693

34693

44693

45633

50693

51693

52693

53693

54093

54193

54293

54393

54493

54593

54603

54613

54623

54643

54653

54663

54673

54683

54690

54691

54692

54694

54695

54696

54697

54698

54699

54793

54893

54993

55693

56693

57693

58693

59693

64693

74693

Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

787

984

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21

53

Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

1

6