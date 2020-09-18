Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 00945 numaralı bilete isabet ederek devretti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 19 Eylül 2020 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00945

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

40298

7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

57304

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

66662

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01687

31060

41213

41523

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

34132

41728

51816

53552

58893

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01077

02231

02835

03708

10454

33456

47855

50278

59550

67600

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08316

12077

13748

13906

15382

25216

26050

26736

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58097

62085

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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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770

Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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