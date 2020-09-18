Devlet Piyangosu devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Eylül 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 00945 numaralı bilete isabet ederek devretti.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Eylül 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 19 Eylül 2020 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00945
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
40298
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
57304
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
66662
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01687
31060
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500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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02231
02835
03708
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100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08316
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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770
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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91
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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