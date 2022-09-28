Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 62403 numaralı bilete isabet etti.Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Akdoğan gezici bayilerimizden Süleyman Özulu tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 29 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
62403
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
00356
10858
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02922
17809
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
13219
55469
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11699
14844
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
14833
14870
58825
68306
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
04717
14913
16915
18435
20736
27039
44647
56469
60131
77254
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02527
03628
04653
08408
16285
16338
18256
19107
19759
23585
31093
32806
40373
45088
48938
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02403
12403
22403
32403
42403
52403
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61403
62003
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66403
67403
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72403
Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar
086
506
Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
39
85
Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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