Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 Bin TL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 62403 numaralı bilete isabet etti.Büyük ikramiyenin isabet ettiği bilet, Akdoğan gezici bayilerimizden Süleyman Özulu tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 8 Ekim 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 500 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin biletleri 29 Eylül 2022 tarihi itibarıyla satışa sunulacak.

500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

62403

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

00356

10858

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02922

17809

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

13219

55469

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

11699

14844

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

14833

14870

58825

68306

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

04717

14913

16915

18435

20736

27039

44647

56469

60131

77254

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02527

03628

04653

08408

16285

16338

18256

19107

19759

23585

31093

32806

40373

45088

48938

500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

02403

12403

22403

32403

42403

52403

60403

61403

62003

62103

62203

62303

62400

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62433

62443

62453

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62483

62493

62503

62603

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62903

63403

64403

65403

66403

67403

68403

69403

72403

Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar

086

506

Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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85

Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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