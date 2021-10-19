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Devlet Piyangosu Çekildi

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Devlet Piyangosu dün akşam çekildi. 350 Bin TL’lik büyük ikramiyenin 18609 numaralı bilete isabet ettiği açıklandı.

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Devlet Piyangosu Çekildi
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Piyangolar Birimi’nden verilen bilgiye göre, bilet Lefkoşa  bayilerinden Hüseyin Dağ tarafından satıldı.
Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi KKTC’nin kuruluş yıl dönümü olan 15 Kasım’da gerçekleştirilecek. Büyük ikramiye 1 Milyon TL, bilet fiyatı 35 TL olacak. Biletler bugünden itibaren satışa sunulacak.
Piyangolar Birimi’nin açıklamasında, çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere kurumun resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden ulaşabileceği belirtildi, vatandaşlara, “Biletlerimizi resmi adresimizden kontrol etmeden atmayınız” uyarısında bulunuldu.

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