Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Ağustos 2020 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 300 Bin TL’lik büyük ikramiye 70472 numaralı bilete isabet ederek devretti Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 28 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştiriliyor. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 600 Bin TL olarak 19 Ağustos (Çarşamba) itibarıyla satışa sunulacak.
300,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
70472
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
71227
7,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06266
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24286
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
43708
53824
63609
70894
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24643
26953
41984
67967
70854
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
05603
12225
14760
19093
36190
45232
45831
59676
70586
77140
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03035
03333
14986
16928
17265
41531
44951
46436
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55368
58700
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300 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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Son 3 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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802
Son 2 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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80
Son 1 Rakamına Göre 20 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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