Devlet Piyangosu çekildi: Büyük ikramiye Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından ertelenen 31 Ocak çekilişi bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 400 Bin TL’lik büyük ikramiye 09688 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.
Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Mart 2021 itibarıyla satışa sunulacak.
400,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09688
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22772
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
29942
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
69077
91162
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
53671
63913
76234
91434
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37009
39116
55330
60538
77885
750 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07113
25111
25764
25767
55061
58127
58776
75272
77392
78237
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02954
21002
26216
26800
36620
52959
55299
55999
56020
58085
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
07885
13801
18852
26243
30833
32974
33816
38454
40044
40857
43927
62912
76040
83425
89439
100 TL İkramiye Kazanan Numaralar
02662
11100
11868
15480
17988
19848
20235
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27257
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31981
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4,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
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89688
99688
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
093
765
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
24
73
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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