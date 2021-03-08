Devlet Piyangosu çekildi: Büyük ikramiye Lefkoşa'da

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından ertelenen 31 Ocak çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 400 Bin TL’lik büyük ikramiye 09688 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Hasan Sağol tarafından satıldı.

Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek. Büyük ikramiyenin 350 Bin TL olarak belirlendiği çekilişin bilet fiyatı 20 TL olarak, 9 Mart 2021 itibarıyla satışa sunulacak.



400,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09688

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

22772

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

29942

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

69077

91162

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

53671

63913

76234

91434

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37009

39116

55330

60538

77885

750 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07113

25111

25764

25767

55061

58127

58776

75272

77392

78237

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02954

21002

26216

26800

36620

52959

55299

55999

56020

58085

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

07885

13801

18852

26243

30833

32974

33816

38454

40044

40857

43927

62912

76040

83425

89439

100 TL İkramiye Kazanan Numaralar

02662

11100

11868

15480

17988

19848

20235

24888

26430

27257

30953

31981

45444

50825

62940

64143

68528

72053

84148

85709

4,000 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00688

01688

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03688

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Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

093

765

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

24

73

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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