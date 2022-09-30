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Devlet Piyangosu büyük ikramiyesini teslim etti

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Devlet Piyangosu büyük ikramiyesini teslim etti
Devlet Piyangolarının 28 Eylül çekilişinin 500 bin TL’lik büyük ikramiyesi teslim alındı.
Başbakanlık Piyangolar Biriminden yapılan açıklamada, 500 Bin TL’lik büyük ikramiye, Akdoğan köyü sakini 62403 numaralı bilet sahibine teslim edildi. Büyük ikramiyeyi kazanan biletin sahibi ayrıca 8 teselli ikramiyesi de kazandı.
8 Ekim çekilişi ‘çıkana kadar’ yapılacak
Birim Sorumlusu Turgut Sunalp, 8 Ekim çekilişinde büyük ikramiye satılmış bilete isabet edene kadar çekilişin devam edeceğini açıkladı.
 
 
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