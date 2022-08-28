Devlet Piyangosu büyük ikramiyesi devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 BinTL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.
Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet ederek devretti.DevletPiyangosu’nunbirsonrakiçekilişi8 Eylül 2022tarihindegerçekleştirilecek. Büyükikramiyenin1 Milyon TL olarakbelirlendiğiçekilişinbiletleri 29 Ağustos 2022 tarihiitibarıylasatışasunulacak
28 Ağustos 2022 - PİYANGO ÇEKİLİŞİ
500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
22749
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
11445
20965
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
45892
77903
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09777
35239
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
48768
76983
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18990
24700
48460
72120
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26372
32187
35282
49231
51035
53601
56882
57991
58293
77605
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06938
08918
25869
29200
32852
38994
40430
41997
45549
52076
52649
72155
75793
76013
78374
500 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
02749
12749
20740
21749
22049
22149
22249
22349
22449
22549
22649
22709
22719
22729
22739
22740
22741
22742
22743
22744
22745
22746
22747
22748
22759
22769
22779
22789
22799
22849
22949
23749
24749
25749
26749
27749
28749
29749
32749
42749
52749
62749
72749
Son 3 Rakamına Göre 120 TL İkramiye Kazanan Numaralar
479
837
Son 2 Rakamına Göre 80 TL İkramiye Kazanan Numaralar
34
95
Son 1 Rakamına Göre 40 TL İkramiye Kazanan Numaralar
1
8