Devlet Piyangosu büyük ikramiyesi devretti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi tarafından yapılan herkesin heyecanla beklediği 500 BinTL’lik çekiliş bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 500 Bin TL’lik büyük ikramiye 22749 numaralı bilete isabet ederek devretti.