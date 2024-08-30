Devlet Piyangosu büyük ikramiye Lefkoşa'da satıldı

Devlet Piyangosu'nun 30 Ağustos 2024 çekilişinde 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Serdal Isladırcıoğlu tarafından satılan "37910" numaralı bilete isabet etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi açıklamasına göre, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Fiyatı 200 TL olan bilet 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesinden piyangolar.gov.ct.tr tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir.

3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

37910

40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

42791

15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59705

72317

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

54778

62241

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

09618

55019

61619

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

21085

22213

49154

67475

79268

1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

07910

17910

27910

30910

31910

32910

33910

34910

35910

36910

37010

37110

37210

37310

37410

37510

37610

37710

37810

37900

37911

37912

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37970

37980

37990

38910

39910

47910

57910

67910

77910

Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar

86

96

Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar

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