Devlet Piyangosu büyük ikramiye Lefkoşa'da satıldı

Devlet Piyangosu'nun 30 Ağustos 2024 çekilişinde 3 Buçuk Milyon TL'lik büyük ikramiye, Lefkoşa bayisi Serdal Isladırcıoğlu tarafından satılan "37910" numaralı bilete isabet etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Piyangolar Birimi açıklamasına göre, 15 Eylül 2024 tarihinde yapılacak bir sonraki çekilişte büyük ikramiye 1 Milyon 750 Bin TL olacak. Fiyatı 200 TL olan bilet 2 Eylül 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacak.
Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesinden piyangolar.gov.ct.tr tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilir.
3,500,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
37910
40,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
42791
15,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59705
72317
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
54778
62241
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
09618
55019
61619
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
21085
22213
49154
67475
79268
1,750 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
07910
17910
27910
30910
31910
32910
33910
34910
35910
36910
37010
37110
37210
37310
37410
37510
37610
37710
37810
37900
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37980
37990
38910
39910
47910
57910
67910
77910
Son 2 Rakamına Göre 400 TL İkramiye Kazanan Numaralar
86
96
Son 1 Rakamına Göre 200 TL İkramiye Kazanan Numaralar
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