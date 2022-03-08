Devlet Piyangosu 8 Mart çekilişi yapıldı

Devlet Piyangosu'nun 8 Mart çekilişi yapıldı.
Kazanan numaralar şöyle:
375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
50236
25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
08252
10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
06759
5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
59419
2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
18248
45218
1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar
26034
30864
35008
50839
500 TL İkramiye Kazanan Numaralar
01368
09908
15213
31853
38211
39247
47795
50985
64305
77077
250 TL İkramiye Kazanan Numaralar
03617
09593
15337
16299
20417
29368
35310
48047
49981
50137
58245
58454
60523
70304
74274
375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar
00236
10236
20236
20576
30236
40236
50036
50136
50206
50216
50226
50230
50231
50232
50233
50234
50235
50237
50238
50239
50246
50256
50266
50286
50296
50336
50436
50536
50636
50736
50836
50936
51236
52236
53236
54236
55236
56236
57236
58236
59236
60236
70236
Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar
006
680
Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar
83
89
Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar
2
8
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