Devlet Piyangosu 8 Mart çekilişi yapıldı

Devlet Piyangosu'nun 8 Mart çekilişi yapıldı.

Kazanan numaralar şöyle:



375,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

50236

25,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

08252

10,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

06759

5,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

59419

2,500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

18248

45218

1,000 TL İkramiye Kazanan Numaralar

26034

30864

35008

50839

500 TL İkramiye Kazanan Numaralar

01368

09908

15213

31853

38211

39247

47795

50985

64305

77077

250 TL İkramiye Kazanan Numaralar

03617

09593

15337

16299

20417

29368

35310

48047

49981

50137

58245

58454

60523

70304

74274

375 TL Tesselli İkramiyesi Kazanan Numaralar

00236

10236

20236

20576

30236

40236

50036

50136

50206

50216

50226

50230

50231

50232

50233

50234

50235

50237

50238

50239

50246

50256

50266

50286

50296

50336

50436

50536

50636

50736

50836

50936

51236

52236

53236

54236

55236

56236

57236

58236

59236

60236

70236

Son 3 Rakamına Göre 75 TL İkramiye Kazanan Numaralar

006

680

Son 2 Rakamına Göre 50 TL İkramiye Kazanan Numaralar

83

89

Son 1 Rakamına Göre 25 TL İkramiye Kazanan Numaralar

2

8