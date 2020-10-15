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Devlet Piyangosu 600 bin TL çekilişi çıkana kadar

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Devlet Piyangosu 600 bin TL çekilişi çıkana kadar

Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi 600 bin TL olan 18 Ekim çekilişi, Pazar günü ikramiye çıkana kadar yapılıyor. 

Piyangolar Birimi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, çekiliş Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna denk geleceğinden rutinin dışına çıkılarak saat 15.00’te BRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. 

15 KASIM’A ÖZEL ÇEKİLİŞ: 750 BİN TL 
    
Devlet Piyangosu’nun her yıl gerçekleştirdiği 15 Kasım Özel çekilişinde ise bu yılki büyük ikramiyenin 750 bin TL olacağı kaydedildi.

“Çıkana kadar çekiliş” konseptiyle gerçekleşecek özel gecede toplam ikramiye 1 milyon 513 bin 250 bin TL olarak açıklandı.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabileceği belirtilen açıklamada, biletlerin resmi adreslerden kontrol edilmeden atılmaması tavsiyesinde bulunuldu.

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