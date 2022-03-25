“Devlet, müteahhitlerden önde olmalı”

Müteahhitler Birliği, Kuzey sahillerinin sağlıklı gelişimi ile ilgili farkındalık yaratılması amacıyla geniş katılımlı bir organizasyon düzenledi. Birlik Başkanı Gürcafer, bölgeyle ilgili meşale yaktıklarını söyledi ve devletin müteahhitlerden önde olmasını istediklerini belirtti







Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği (KTİMB), “Kuzey sahillerinin sağlıklı gelişimi ve bölgenin alt yapı sorunları ile ilgili farkındalık yaratılması” amacıyla toplantı düzenledi.

Esentepe’de, Korineum Golf & Beach Resort’ta yer alan toplantının açılış konuşmasını yapan Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “amacımız; ülkemiz için bir farkındalık yaratmak, altyapı ile ilgili geç kalmamak, ‘geç kaldık’ diye hayıflanmamızın önüne geçmektir” dedi. Gürcafer, gelişmenin önüne geçilemeyeceğini, kuzey sahil şeridinde de gelişmenin önüne geçilemeyeceğini, o yüzden bu bölgede akıllı, yeşil, gelişmiş, sürdürülebilir kentler oluşturulmasının önemine işaret etti.

Bölgeden ve dünyadan akıllı kent örnekleri veren Gürcafer, akıllı, yeşil, sürdürülebilir kentler için farkındalık yaratmak amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini ifade etti, devletin müteahhitlerden önde olmasını istediklerini anlattı.

Gelecek için, ülke için popülist yaklaşımları geride bırakarak, bu toplantıyı yapacaklarına inanç belirten Gürcafer, bu gelişim yapılırken de çevreye, doğaya ve yeşile önem verilmesi gerektiğini, pazar aranırken de buna göre pazar bulunması, insan gücü ve siyaseti de bu noktaya çekmek için çalıştıklarını söyledi.

“Keşke bazı çalışmaları zamanında yapabilseydik” diyen Gürcafer, şimdi keşkeleri bırakıp, geleceğe ülkeye güzel bir miras bırakmak için doğayla barışık şekilde ekonomik gelişimi hayata geçirmelerinin önemine vurgu yaptı.

Gürcafer, bölgeyle ilgili bir meşale yaktıklarını kaydederek, toplantının amacının; “bölge ile ilgili tüm eksikliklerin giderileceği ve doğanın ön planda olacağı ama buna paralel çağdaş bir alt yapının olacağı ekonomik yaşam ile doğanın barışık bir şekilde yaşaması için yapılması gerekenlerin yapılması hususunda geç kalınmadan bir çalışmanın başlatılması” olduğunu söyledi.

Yatırım ve gelişmeler sağlanırken de yerli esnafın, toplumun kalkınacağı bir model düşündüklerini ifade eden Gürcafer, katılan herkese teşekkür etti.

