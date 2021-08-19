Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz “Devlet kamuya kaynak bulurken, özel sektöre bulmuyor. Özel sektörde çalışanlarının da artış alma hakkı vardır. Siz, size meyve getiren ağacı bakımsız bırakıyorsunuz” dedi



Murat ASLAN

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, dün sabah katıldığı televizyon programında ülkenin güncel durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, sosyal sigorta prim teşviklerinin devam etmesi için mücadeleyi sürdüreceklerini belirtti.

İsteklerinin sigorta prim teşvikinin devam etmesi olduğunu kaydeden Deniz, “Özellikle küçük işletmeler çok zorlanıyor ve bu durum insanları isyana sürüklüyor” dedi.

“Ekonomik Kurul’da yer alıyorum ancak Bakanlar Kurulu bir kez olsun bize ekonomik sorunlarla ilgili danışmadı bile. Biz onların peşinden koşturuyoruz. Önerilerde bulunuyoruz ancak her zamanki gibi “Yapacağız, edeceğiz’ kelimelerini duyuyoruz” diyen Deniz, bunun bir dönüm noktası olduğunu ve dengelerin değişmesi gerektiğine dikkat çekti.

Deniz, sözlerine şöyle devam etti:

“Özellikle küçük işletmeler çok zorlanıyor ve bu durum insanları isyana sürüklüyor. Bu sorun beraberinde çalışanların işten çıkarılmasına gidiyor ve işsiz kalanların devlete giderek 6 aylık işsizlik ödeneği almaları sağlanacak.

Sigorta primlerini ödememe kararımız bir farkındalık yaratmak adınaydı. Çünkü küçük esnafı da korumak durumundayız. Duyarsızlık devam ederse de aslanın uyanması ve gücünü göstermesi gerek. Diğer ülkelerde olduğu gibi hükümetimiz de iş dünyasına katılması gerekir çünkü hükümet edenlere iş dünyasından pozitif yönlendirmede bulunarak, ülkeyi kalkındırmak istiyoruz.”

Deniz sözlerine şöyle devam etti:

“Devlet kamuya kaynak bulurken, özel sektöre bulmuyor. Bugün özel sektörde çalışanlarının da artış alma hakkı vardır. Devlet sadece kamuyu düşünmemelidir. Siz, size meyve getiren ağacı bakımsız bırakıyorsunuz. Pandemi öncesinde bu ödemeler yapılırken neden şu an ödemeler konusunda sıkıntı yaşanıyor. Pandemide ekonomiyi kapattık ve gelirlerin nereye düştüğünü hep birlikte gördük. Siz bu özel sektörü unutursanız ne olacak?”

