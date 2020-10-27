Devlet Hastanesi’nde Kovid-19 paniği

Kuzey Kıbrıs'ta 4’ü yerel 11 yeni vakası görüldü. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yatan bir hastanın yanında refakatçi olarak bulunan kişinin Covid-19 olduğu tespit edildi. Hastanenin Diş Hastalıkları Klinik Şefi’ne de Covid-19 teşhisi konuldu





Kuzey Kıbrıs'ta 11 yeni koronavirüs vakası görüldü.

Toplam 2140 test yapıldı, 11 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2140 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 4 kişinin ise yerel vaka olduğunu , temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi.

Öte yandan Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yatan bir hastanın yanında refakatçi olarak bulunan bir kişinin covid-19 olduğu tespit edildi.

Refakatçinin ailesinde Covid-19 temaslısı olduğu ve yapılan test sonucunun pozitif çıktığı bunun üzerine refakatçiye de test yapıldığı ifade edildi.

Refakatçinin 15 gün önce yaptığı PCR testinin negatif olması nedeniyle hastanede kalmasına müsaade edildiği ancak refakatçinin kuralları ihlal ederek evine gidip geldiği öğrenildi.

Refakatçinin hastanede kaldığı odada başka bir hasta ve hasta yakınları olduğu bu nedenle başka bir odaya alınarak PCR testi yapıldığı bildirildi.

Hasta ve yakınlarının test sonuçları beklenirken, olayın ortaya çıkması üzerine hastane yönetiminin aldığı kararla ameliyat sonrası istirahatte bulunan hastalar ve hasta yakınları karantinaya alındı.

Taburcu olmayı beklerken odayı paylaştığı hastanın yakını yüzünden taburcu olamayan hasta ve yakınları sitem etti.



DİŞ HASTALIKLARI KLİNİK ŞEFİNE COVİD-19 TEŞHİSİ KONDU

Öte yandan Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir refakatçinin yeni tip koronavirüs PCR testinin pozitif çıkmasının ardından ikinci bir vaka daha tespit edildi. Diş Hastalıkları Klinik Şefine covid-19 teşhisi kondu.

Hastane içerisinde temaslıların tespiti için çalışmalar devam ediyor.

Temas takip ekibi hem refakatçinin temaslılarını hem de klinik şefinin temaslılarını saptayarak karantina otellerine alıyor.

