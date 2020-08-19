Devlet Hastanesi'nde, polikliniklere alınacak hasta sayısı kısıtlandı

Kovid 19 vaka sayılarının artmasıyla birlikte, devlet hastanesi kovid-19 dışındaki hastaların tedavisi ile ilgili işlemlere azaltma getirdi. Başhekim tarafından yayınlanan genelge ile, hasta randevu sayısının 20'yi geçmeyeceği duyuruldu.

Kovid-19 virüsünun ülkemizde ilk tespit edildiği Mart ayından bu yana (6,5 ay) pandemi hastanesi için somut bir adım atmayan hükümet, Kovid-19 vakalarının artması üzerinde, hizmet veremez hale geldi. Hükümet sonunda, Kovid-19 dışında rahatsızlıkları bulunan hastaların, devletin hastanesinde tedavi olmabilme hakkını büyük oranda gaspetti



Sadece acil serviste günlük ortalama 550 kişiye sağlık hizmeti veren, ülkenin üçüncü basamak hastanesi Dr.Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde, poliklinik ve bir çok hizmet şekil değiştirdi.



Başhekim Adil Özyılkan'ın imzasıyla ilgili makamlara dağıtılan 18 Ağustos 2020 tarihli yazıda, 1 Eylül 2020 tarihi itibariyle, polikliniklerde hasta sayısının 20'yi geçmeyeceği, randevusuz hiç bir hastaya sağlık hizmeti verilemeyeceği belirtildi. 20 kişiyi geçmeyecek olan hastaların alacağı randevular ise 09:00 - 13:00 saatleri arasında ve zaman mesafesi olacak şekilde verilecek.



Devletin hastanesini adeta özel mülk gibi yeniden yapılandıran hükümet, giriş çıkışlara da müdahale etti. İlgili yazıda, hastaneye girişlerin ön kapıdan, çıkışların ise arka kapıdan olacağı bir düzenleme yapıldığı görüldü.



Alınan yeni kararlarla birlikte, Kovid-19 hastaları dışındaki kişiler, ücretli tedaviye mahkum edildi. Devlete sigortasını ödeyip, vergisini veren vatandaş, artık devletin sağlık hizmetinden istediği an yararlanamayacak. Parası olan özele gidecek, olmayan haftalar sonrasına verilen randevusunu bekleyecek.