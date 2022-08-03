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Devlet hastaneleri, güvenliksiz kaldı

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Artan asgari ücretin devlet tarafından kendilerine ödenmemesine tepki gösteren Çelebioğlu Güvenlik Şirketi, devlet hastanelerinin güvenliğini sağlamaktan vazgeçti

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Devlet hastaneleri, güvenliksiz kaldı

En son Mayıs sonu Maliye Bakanlığından ödeme alan Çelebioğlu Özel Güvenlik Şirketi, Acil Servislerden ve diğer tüm hastane ve sağlık birimlerinden güvenlik ve sivil personelini geri çekme kararı aldı.
Şirketin gerekçesi ise, artan asgari ücretin, hastanedeki koruma şirketlerine devlet tarafından ödenmemesi.
İhale Sözleşmesine rağmen “kaynak olmadığını” gerekçe gösteren Maliye Bakanlığı, temizlik ve güvenlik şirketlerine asgari ücret artışından kaynaklanan meblağı aktarmadı ve eski asgari ücrete göre ödeme yaptı. Bunun üzerine personelini ödeme şansı ortadan kalkan Çelebioğlu Güvenlik Şirketi yetkilileri hastane güvenliğini sağlamaktan dünden itibaren vazgeçti.
Çelebioğlu Güvenlik Şirketi, Sağlık Bakanlığı’na verdiği ihbarnamede Bakanlığın Temmuz ayı ödemesini çalışanlarına doğrudan ödemesi için çağrı yaparak bundan sonrası için görevden affını talep etti.
 
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