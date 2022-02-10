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“Devlet güvencesini hissedemiyoruz”

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“Devlet güvencesini hissedemiyoruz”

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, önceki akşam Çatalköy’de meydana gelen silahlı saldırıyla ilgili açıklamasında, “Üzerimizde devlet çatısının varlığını, güvencesini hissedemiyoruz” dedi.
Esendağlı, yazılı açıklamasında şunları ifade etti:
“Devlet, güvenliğimizi sağlayamıyor. İnsanlar sokak ortasında ailelerinin gözü önünde vuruluyor, öldürülüyor. Üzerimizde bir devlet çatısının varlığını, güvencesini hissedemiyor, yalnızlaşıyoruz. Uzun zamandır temel kamu hizmetlerini dahi sağlamakta acze düşen KKTC'nin geldiği son nokta bu.
Ülkeyi yönetme iddiası ile seçime giren siyasi partiler, şu sıralar koalisyon görüşmeleri yapmakta. Hiç uzatmayalım. Kurulacak olan hükümetin programında can ve mal güvenliğinin sağlanması; muhaceret, göç ve vatandaşlık politikalarının belirlenmesi; polisin KKTC Devleti'ne bağlanması ve kolluk hizmetlerinin tamamen baştan yapılandırılması; ülkeyi mafyatik unsurların oyun alanına çeviren sözde yatırım ve/veya gelirlerden arındırmak gibi hususlar olmayacaksa, hükümetin kurulmasına da hiç gerek yok. Biz kendi başımıza idare ederiz. Bir süredir öyle zaten.”
 
 
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