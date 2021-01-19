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Devlet Emlak’ta memurlar tedirgin

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Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nde çalışan memurun pozitif çıkmasının ardından, memurların yarısı mesaiye gitmedi

Devlet Emlak’ta memurlar tedirgin
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Maliye Bakanlığı’na bağlı Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nde Cumartesi günü, çalışan bir memurun Koronavirüs testi pozitif çıktı. Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgiye göre;  Sağlık Bakanlığı yetkilileri Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi’nde herhangi bir dezenfekte çalışması yapmadı. Memurlardan yarısı dün mesaiye gitmezken, mesaiye giden memurlarda ise bakanlığın herhangi bir dezenfekte çalışması yapmaması endişe ve tedirginliğe neden oldu.
Öte yandan Sağlık Bakanlığı yetkilileri tarafından daireye herhangi bir dezenfekte çalışması yapılmaması nedeniyle dezenfekte çalışmasını, özel bir şirket olan Kıbrıs Netchem Endüstri LTD.’nin üstlendiği ortaya çıktı.
 
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