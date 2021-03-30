Devlet eliyle suç işleniyor

TRT’de yayınlanacak olan “Bir Zamanlar Kıbrıs” dizisi için, koronavirüs salgınına rağmen Mağusa’da 250 kişilik gala gecesi düzenleniyor

Korona virüs önlemleri çerçevesinde maske, mesafe ve sokağa çıkma yasağı gibi kuralları ihlal eden vatandaşa yasal işlem uygulayan hükümet, ‘Bir Zamanlar Kıbrıs’ dizisi için Mağusa’da kapalı alanda yüzlerce kişilik gala düzenliyor.TRT’nin çektiği ve 1 Nisan’da yayınlanmaya başlayacak olan Türkiyeli oyuncuların başrol oynadığı ve tarihi nasıl şekilde yansıtacağı bilinmeyen Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin çekimleri devam ediyor.Dizinin ilk bölümü 1 Nisan’da TRT’de ekranlara gelecek. Bu çerçevede 1 Nisan’da Mağusa’da 250 kişilik gala gecesi düzenlenecek.Mağusa Rauf Raif Denktaş Kapalı Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek galaya Türkiye’den de davetli katılacağı öğrenildi.Pandemi koşullarında, evlerde 10 kişilik grupların toplanması bile yasakken, vatandaşa kural ihlali yaptığı gerekçesiyle yasal işlem uygulanırken, yüzlerce kişilik galanın yapılacak olması tepki çekti.Gala gecesi için hiçbir masraftan kaçınmayan hükümet, klimaların çalışmadığı alana seyyar soba getirecek. Yapılacak yiyecek ve içecek ikramlarıyla ilgili de özel bir şirketle anlaşıldı.Mağusa Belediyesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından ortaklaşa yönetilen Rauf Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde (KÜKOM) hummalı bir hazırlık yapılıyor.Sokağa çıkma yasağının sürdüğü günlerde bile özel izinle sürekli çekim yapan TRT dizisinin gösterime gireceği 1 Nisan Perşembe akşamı için KÜKOM’da özel sektörden kiralanan ses sistemi ile LED ekranı kurma çalışmaları yapılıyor. DAÜ’ye bağlı personel rotasyondan çıkarılarak full time işe çağrıldı.1 Nisan akşamı için bir restoran zincirinden 250 kişilik resepsiyon için de anlaşmaya varıldı. KÜKOM’un girişinde kokteyl verilecek ve sonra da davetlilerle beraber dizinin ilk bölümü izlenecek.Son ziyaretinde film setini ziyaret eden TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazı bakanlar ve TRT Genel Müdürü’nün de dahil olduğu hatırı sayılır bir heyetin de gala için adaya geleceği söyleniyor.KKTC’den de üst düzey protokolün galaya davet edilmesi bekleniyor. Yani bizzat devletin eliyle, devletin yasakları çiğnenecek.