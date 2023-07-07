“Devlet eliyle soyuluyoruz”

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi için Hamitköy’deki arazileri istimlak edilen Veli Deniz Canbay, “Kimse malının istimlak edilmesine izin vermesin ve devletle anlaşma yapmasın çünkü parasını ödemiyorlar” sözleriyle isyan etti

Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Projesi için Hamitköy’deki arazileri istimlak edilen Veli Deniz Canbay, istimlak edilen arazilerinin ödemesinin halen yapılmamasına isyan etti.

80 yaşındaki kayınvalidesinin kardeşleri tarafından kandırıldığını ve ‘ödemesini hemen alacağı ve çeklerinin hazır olduğu’ şartıyla istimlak için imzalı onay verdiğini dile getiren Canbay, “2016 yılından beridir başka bir malım için halen istimlak bedeli bekliyorum. Yüzlerce kişi var malları istimlak edilmiş ve halen ödeme bekleyen” dedi.

“DEVLET ELİYLE SOYULUYORUZ”

“Dünyada ülkeler kendi vatandaşlarını korumak için silah üretirler ya da en büyük bütçeyi savunmalarına harcarlar. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti kendi savaş uçağını üretti ve ismini de ‘Kaan’ koydu. Kuzey Kıbrıs’taki siyasiler de çok büyük bir silah üretti ama bu silahı kendi vatandaşlarını vurmak için üretti ve adını da ‘devlet’ koydu diyen Canbay, “Devlet eliyle bizim donumuza kadar soyuyorlar” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“KİMSE DEVLETLE ANLAŞMA YAPMASIN”

Hamitköy’de sahip olduğu tapulu ve Türk Malı arazilerinin değerinin oldukça yüksek olduğunu fakat arazilerinden yararlanamadığı gibi aynı zamanda istimlak edilen arazileri için de komik meblağlarda bedel biçildiğini dile getiren Canbay, “Buradan tüm vatandaşlara seslenmek istiyorum. Kimse malının istimlak edilmesine izin vermesin ve devletle anlaşma yapmasın çünkü parasını ödemiyorlar” dedi.

